Johannes Oerding: Heftige Entscheidung nach der Trennung von Ina Müller

Was die Karriere betrifft könnte es für Johannes Oerding wohl nicht besser laufen. Seine Songs landen regelmäßig in den Charts, er feiert große Erfolge als Host bei "Sing meinen Song" und die Fans lieben ihn einfach. Privat lief es leider nicht ganz so rosig. Erst vor einigen Monaten wurde bekannt, dass und Ina Müller sich getrennt haben.

Eine ganz schön turbulente Zeit, die ihn nun zu einer Entscheidung gebracht hat.