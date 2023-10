Ina Müller: Karriere-Fiasko! "Für meine Eltern war es ganz schrecklich"

Ina Müller hat sich schon früh für Musik begeistert. Und diese Liebe veranlasste sie im jungen Erwachsenalter eine Entscheidung zu treffen, die ihre Eltern alles andere als begeistert hat. Denn obwohl die gebürtige Norddeutsche nach ihrem Realschulabschluss die Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin erfolgreich abgeschlossen und in einer Apotheke gearbeitet hatte, entschied sie sich, dieses Leben aufzugeben und ihrer Leidenschaft nachzugehen: die Musik.

Dass ihre Eltern über diese Entscheidung ziemlich entsetzt waren, offenbarte die Moderatorin nun im Podcast "Hotel Matze". "Für meine Eltern war es ganz schrecklich. Das Allerschlimmste", erzählt Ina Müller ganz offen im Gespräch mit dem Podcast-Host Matze Hielscher. Denn ihre Eltern hielten nichts von den Bestrebungen ihrer Tochter: "Weil für die war ich natürlich kurz vor Nutte, kurz vor Prostitution plus Drogen nehmen." Denn offenbar war es ihnen ein Dorn im Auge, dass ihre Tochter in der Großstadt Hamburg in Etablissements auftrat und sie machten sich große Sorgen. Ina Müller verrät: "Bisschen recht hatten sie vielleicht sogar. Aber es war natürlich auch harte Arbeit, sich über die Mitternachtsshows auf die Hauptbühnen zu arbeiten. Für meine Eltern war das unmöglich."

Inzwischen haben sich Ina Müllers Eltern mit der Karriere ihrer Tochter arrangiert. Immerhin hat sie auch eine eigene, sehr erfolgreiche "NDR"-Show...