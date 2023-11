Johannes Oerding: Die großen Gefühle sind nach der Trennung zurück

Auch die Fans kommen aus dem Schwärme gar nicht mehr heraus. Bei der ganzen Emotion, die der Musiker in sein Cover steckt, können seine Anhänger gar nicht anders - in den Kommentaren unter dem Post häufen sich die Komplimente: "Der Song verdient unendlich viel Gefühl und du füllst ihn komplett aus, bitte mehr davon!", "Du bist der deutsche Robbie Williams...nur noch besser! Deine Stimme ist unbeschreiblich wunderbar! Gänsehaut" oder "Unfassbar schön Johannes. Mit so viel Gefühl gesungen. Du fühlst den Song mit jeder Faser deines Herzens." lauten nur ein paar der Stimmen unter dem Song-Cover. "Kannst ein Album auf Englisch aufnehmen, okay?" fordert ein anderer Fan. Ob sich Johannes bei so viel Zuspruch auch einmal zu einem eigenen Song auf Englisch hinreißen lässt, bleibt abzuwarten.