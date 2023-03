Johannes Oerding: Jetzt spricht er über die Trennung von Ina Müller

Wenn man etwas länger getrennt ist, dann muss man wieder zueinanderfinden, verrät der 40-Jährige nun in der NDR-Sendung "DAS!": "Ich glaube, es ist eher, man muss sich wieder ein bisschen kennenlernen, je nachdem wie lange natürlich die Zeit dazwischen war. Aber auch das lernt man ja mit den Jahren, man weiß, dass es so ist. Und von daher kann man dem auch schon vorbeugen. Also es ist mal so, mal so, und ich habe das Gefühl, ich komme ganz gut klar damit. Und wir haben mittlerweile einen guten Handwerkskoffer mit Tools, die uns das Leben leichter machen."

Die beiden sind eben auch nach vielen Jahren einfach ein eingespieltes Team...

