Johannes Oerding: Traurige Beichte! Plötzlich war alles anders

Neben Johannes Oerding als Gastgeber geben sich in der neuen Staffel von "Sing meinen Song" u.a. Stefanie Kloß, Nico Santos, LEA und Clueso die Ehre. Alle von ihnen haben sich auf eine tolle Zeit gefreut. Doch die wurde von einem fiesen Magen-Darm-Virus unterbrochen. Im Interview bei "Brisant" erklärt Johannes Oerding ganz offen: "Da sind viele Abende dabei, wo wir gerade im Restaurant sitzen und ein bisschen was trinken und gemeinschaftlich eine gute Zeit haben, ein bisschen tanzen. Ich fürchte ja, das müsste eigentlich auch das Spreading-Event gewesen sein. Wir lagen wirklich mehrere Tage alle flach, keine Chance, was zu drehen."

Puh, keine schöne Situation. Doch die Musiker sind alle Vollprofis und lassen sich von so einem Infekt nicht stoppen. "Und dann haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und wir haben einfach alle unsere Handys zusammengelegt und unsere Galerien aufgebröselt und geguckt, was haben wir denn bislang aufgenommen", so Johannes weiter. Ihn kann eben nichts aufhalten...

