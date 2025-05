Johannes Pietsch - Alles was du über den ESC 2025 Gewinner JJ wissen musst!

JJ, mit bürgerlichem Namen Johannes Pietsch, wurde am 29. April 2001 in Wien geboren. Er wuchs in Dubai auf und besuchte dort die Deutsche Internationale Schule. JJ spricht mehrere Sprachen fließend, darunter Deutsch, Englisch, Französisch und Tagalog. Mit 15 Jahren kehrte er nach Wien zurück, besuchte die Opernschule der Wiener Staatsoper und studiert derzeit Sologesang an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Bereits 2021 stand er im Finale der Castingshow „Starmania“.