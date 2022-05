Johnny Depp: Liebes-Märchen vor Gericht! SIE hat sein Herz erobert

Es knistert zwischen Johnny und seiner Anwältin

Mit messerscharfen Fragen brachte sie Amber immer wieder ins Schwitzen, hakte unerbittlich nach – etwa, als es darum ging, dass Johnny sie während eines Fluges nach Australien mit einer Whiskeyflasche vergewaltigt haben soll: "Sie waren es, die jemanden in Australien mit einer Flasche missbrauchte, nicht wahr, Ms. Heard?", drehte sie den Spieß plötzlich um. "Sie hatten absolut keine Angst vor ihm, ist es nicht so?" Und tatsächlich rang Camille Vasquez der Schauspielerin auch das Geständnis ab, dass Amber entgegen ihrer früheren Aussage nicht einen Teil der sieben Millionen Dollar, die sie bei der Scheidung von Johnny im Jahr 2016 als Abfindung erhalten hatte, an ein Kinderkrankenhaus in Los Angeles gespendet hat … Amber hatte also in einem früheren Prozess in London einen Meineid begangen – und wurde jetzt vor der ganzen Welt als Lügnerin überführt!

Klar, dass die scharfzüngige Anwältin von Johnnys Fan-Base im Netz gefeiert wird, ihr Name ist zu einem Hashtag geworden, der auf TikTok bereits über 220 Millionen Aufrufe hat! Und selbst die renommierte US-Anwältin Kathleen Zellner lobte: "Sie ist der unumstrittene Star im Prozess." Das sieht offenbar auch Johnny Depp selbst so: Der Schauspieler scheint schwer begeistert von der Frau, die sich so sehr für ihn ins Zeug legt! Immer wieder kommt es im Gerichtssaal zu Umarmungen zwischen ihm und der Anwältin, die beiden kichern und tuscheln bei jeder Gelegenheit. Sogar ein mehr als nur geschäftliches Verhältnis wurde den beiden jetzt schon nachgesagt! Von einem "TMZ"-Reporter darauf angesprochen, reagierte Camille Vasquez natürlich ebenfalls äußerst professionell: Sie lächelte – und sagte nichts … Doch eins ist klar: Für die Anwältin ist die Verteidigung von Johnny eine Herzensangelegenheit! Und sie wird alles daran setzen, seinen Ruf zu retten …

