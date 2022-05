Johnny Depp: Eine weitere Ex klagt an! Die Schlinge um seinen Hals wird immer enger

Heftige Anschuldigungen von seiner Ex

"Johnny musste jede Woche zwischen Vancouver und Los Angeles pendeln. Bedauerlicherweise rutschte er immer mehr ab: Schlägereien in Bars, Auseinandersetzungen mit der Polizei, weshalb er immer öfter Flüge verpasste, weil er verschlafen hatte. Oder falls er nach Hause kam, war er wahnsinnig eifersüchtig und paranoid, wollte wissen, was ich die ganze Zeit gemacht hatte, in der er weg war", klagt "Dirty Dancing"-Star Jennifer Grey jetzt.

Will sich da eine weitere Dame nur wichtig machen und mal wieder in den Schlagzeilen stehen – oder wird die Schlinge um Johnnys Hals immer enger?

