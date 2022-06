Johnny Depp: Mega-Überraschung nach seinem Sieg! Das hat er nicht kommen sehen

Um Johnnys Zukunft sieht es rosig aus

Woche für Woche hatten seine Fans das Gerichtsgebäude belagert, ihn mit Sprechchören und "We love you, Johnny"-Plakaten unterstützt. Auch im Netz rollte die Solidaritätswelle zugunsten des Schauspielers – und zulasten von Amber. Es war sicher kein Zufall, dass Johnny darauf bestanden hatte, den Prozess öffentlich auszutragen: Er weiß, wie man das Publikum bedient, sorgte sogar im Gerichtssaal mit kleinen Jack-Sparrow-Showeinlagen für Lacher. Suff-Exzesse? Drogenprobleme? Man liebt Johnny trotzdem – und er weiß das. Wohl auch deshalb verlor der Hobbymusiker keine Zeit, um sich wieder zu zeigen: Mit dem Gitarristen Jeff Beck trat Johnny noch vor Urteilsverkündung bei Konzerten in Großbritannien auf, spielte vor begeistertem Publikum! Sein Dior-Duft "Sauvage": nach wie vor ein Millionen-Seller!

Und auch in Hollywood überlegt man bereits, wie man den gefallenen Star wieder in den Kreis der VIP-Familie aufnehmen kann: Demnächst soll Johnny für "Beetlejuice 2" vor der Kamera stehen. Und selbst für den sechsten Teil von "Fluch der Karibik" ist er wieder im Gespräch! Nachdem Johnny zunächst durch Margot Robbie ersetzt werden sollte, scheint Disney neu zu planen: "Wir entwickeln gerade zwei Skripte – eins mit Margot und eins ohne sie", bestätigte Produzent Jerry Bruckheimer. Die Zukunft würde entscheiden, welches Drehbuch das Rennen macht. Welch überraschende Wendung! Und während Ambers Karriere und Ruf in Schutt und Asche liegen, darf Johnny wieder den Hollywood-Helden spielen. Warum? Ganz einfach: Weil er’s kann …

So sehen die Synchronsprecher der Stars aus: