Amber Heard: Schock-Entscheidung! Bekommt sie nie genug?

Die Schauspielerin scheint sich mit dem verkündeten Urteil und der damit für sie einhergehenden Schadensersatzzahlung von 14 Millionen Euro an ihren Ex Johnny Depp nicht zufrieden geben zu wollen. Bereits auf Instagram meldete sich die 36-Jährige mit bitter enttäuschten Worten zurück und ließ alle Welt wissen: "Die Enttäuschung, die ich heute empfinde, ist unbeschreiblich". Ihrem Statement zu folge sieht sie sich immer noch im Recht und soll wohl dementsprechend nun darüber nachdenken Berufung einzulegen!

Wie die "Entertainment Weekly" nun wissen will, scheint der Drops für Amber Heard noch nicht gelutscht zu sein. Die Schauspielerin möchte das Urteil so wohl nicht hinnehmen und denkt ernsthaft darüber nach die zigste Runde im Prozess mit dem "Fluch der Karibik"-Star einzuläuten. Legt die Ex von Johnny Depp wirklich Berufung ein, ist das langersehnte Ende im medienwirksame Prozess doch weiter weg als jetzt gedacht.

