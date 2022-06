Amber Heard: Miese Vorwürfe! Die bittere Schlammschlacht geht in die nächste Runde

Im TV wetterte sie gegen das Urteil

Auch die eigene Darstellung auf Social Media hätte die Jury beeinflusst: "Ich verstehe, dass Johnny ein geliebter Charakter ist. Die Menschen haben das Gefühl, ihn zu kennen. Er ist ein fantastischer Schauspieler", so Amber zu Moderatorin Savannah Guthrie. Der Hashtag #justice forjohnnydepp war im Laufe der Verhandlung über 20 Milliarden (!) Mal aufgerufen worden. "Wie hätten sie da ein anderes Urteil fällen können?", so Amber zur Entscheidung der Jury. Sie selbst sei während des Prozesses als "unglaubwürdige Person" dargestellt worden, der "kein Wort" geglaubt werden könne. "All dieser Hass und die Schärfe" seien einfach nicht "fair" gewesen. Jetzt will die Schauspielerin das Urteil erneut anfechten – es wäre der dritte Aufguss der Horror-Show, mit ihr in der Opfer-Rolle.

Ob es Amber auf diesem Weg tatsächlich gelingen kann, das Ruder noch mal rumzureißen, bleibt abzuwarten … Dabei dürfte wohl nur einer wirklich heiß auf noch mehr Gerichtszoff sein: der US-Sender "Discovery Channel"! Der teilte jetzt mit, dass die Mini-Serie über Johnnys und Ambers ersten Prozess in England 2020, bei dem Johnny verlor, Ende letzten Jahres so erfolgreich anlief, dass nun weitere Teile zum neuen Gerichtsstreit geplant sind … Und wer weiß, vielleicht wird das Spektakel ja auch noch zur Dauerschleife im TV und auf YouTube! Denn eins hat Amber im Interview bereits klargestellt: "Bis zu meinem Tod bleibe ich bei meiner Aussage!" In dem Fall kommt wohl noch einige Arbeit auf die Anwälte zu – und auf die Fans das nächste bizarre Prozess-Theater …

