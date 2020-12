Johnny Galecki & Alaina Meyer: Liebes-Aus! Der "TBBT"-Star ist wieder Single

Johnny Galecki schweigt

Es heißt, dass der "The Big Bang Theory"-Star und seine Ex sich weiterhin gemeinsam um ihren Sohn kümmern wollen. Am 4. Dezember wird Avery gerade einmal ein Jahr alt.

Auf dem Instagram-Account des Schauspielers sucht man bisher vergeblich nach einem offiziellen Trennungs-Statement. Stattdessen gratuliert er seiner Ex-Freundin Kaley Cuoco zum Geburtstag und postet dazu eine Reihe von gemeinsamen Fotos.