Joko Winterscheidt Vermögen: So reich ist der TV-Star wirklich

Als Joachim „Joko“ Winterscheidt 1979 in Mönchengladbach das Licht der Welt erblickt, hätte er sich wohl niemals erträumt einmal zu den angesagtesten TV-Stars des Landes zu gehören. Seinen Lebenslauf zieren heute eine abgebrochene Ausbildung als Werbekaufmann, ein Callcenter-Job und eine erfolglose Bewerbung als Pilot bei der Lufthansa. Erst ein Praktikum in der Produktionsfirma „Me, Myself & Eye Entertainment“ öffnet dem Jungspund die Türen in die schillernde Welt der Medien. Der endgültige Durchbruch gelingt Joko Winterscheidt als Moderator der Sendung "MTV Home" im Jahr 2009. Schon damals an seiner Seite: Sein Best Buddy Klaas Heufer-Umlauf. Im Showbusiness gelten die zwei Kindsköpfe seit Jahren als unzertrennlich.