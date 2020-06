Reddit this

Joko Winterscheidt: Frau & Kinder! So lebt der Spaßvogel privat!

Bei ProSieben ist Joko Winterscheidt ein echter Spaßvogel, doch hinter den Kulissen schlüpft er bei Frau und Kind in die Rolle des Familienvaters

Ob bei „ “ oder „Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt“, seit mehr als zehn Jahren stellt gemeinsam mit seiner besseren Hälfte die Fernsehwelt auf den Kopf. Langweilig wird es dabei garantiert nicht, denn die Kreativität der beiden Kindsköpfe kennt keine Grenzen. Kaum zu glauben, dass hinter den Kulissen auch auf Joko Winterscheidt der Ernst des Lebens wartet. Doch während Klaas' Liebste ebenfalls im Rampenlicht steht, hält sich Jokos Freundin lieber versteckt. Wer ist die Frau, die den Spaßvogel zum Vater machte?

So begann Joko Winterscheidt seine Karriere

Gemeinsam mit seinen zwei älteren Schwestern wuchs Joachim „Joko“ Winterscheidt in einem frauendominierten Haushalt in Schwalmtal nahe Mönchengladbach auf. Er absolvierte eine Ausbildung zum Werbekaufmann, bevor er den erfolglosen Versuch unternahm Pilot zu werden. Erst ein Praktikum bei der -Produktionsfirma „My, Myself & Eye “ führte Joko Winterscheidt zu seiner wahren Profession. Bei MTV Germany nahm seine Fernsehkarriere 2005 Fahrt auf. Dort ergatterte Joko Winterscheidt nicht nur seine ersten Jobs als Moderator, sondern begegnete auch seinem heutigen Best-Buddy Klaas Heufer-Umlauf. Seit der Gladbacher und der Oldenburger 2009 gemeinsam für MTV Home vor der Kamera standen, sind die beiden zumindest im TV unzertrennlich. Ob auf , ZDFneo oder zuletzt für ihren aktuellen Arbeitgeber , getrennte Auftritte haben echten Seltenheitswert.

Joko Winterscheidt: Diese Frau liebt er seit 15 Jahren

Doch hinter seiner albernen Fassade versteckt Joko Winterscheidt auch ein ganz großes Herz. Der schlagfertige ProSieben-Star hat bereits vor einigen Jahren seine eigene Familie gegründet. Seine Freundin Lisa Sauer lernte Joko bereits 2005 auf einem Event in Berlin kennen. Erst sieben Jahre später erblickte die gemeinsame Tochter Mila-Marie 2012 das Licht der Welt. Auch wenn Joko Winterscheidt seine verantwortungsvolle Aufgabe als Familienvater mit jeder Menge Herzblut erfüllt, von weiteren Kindern und einer Hochzeit war bislang noch nicht die Rede. Gemeinsam lebt die kleine Familie in der bayrischen Landeshauptstadt München. Während der Spaßvogel beruflich mit Leidenschaft im Rampenlicht steht, schützt er die Frau an seiner Seite fast immer vor der Öffentlichkeit.

Joko Winterscheidt und seine Freundin Lisa Sauer lassen sich nur selten gemeinsam auf dem Roten Teppich blicken Foto: Imago

Joko Winterscheidt: So hoch ist sein Vermögen

Als eines der prominentesten deutschen TV-Gesichter hat Joko Winterscheidt es mittlerweile auf ein betrachtliches Vermögen gebracht. Neben seinen zahlreichen Auftritten investiert der Gladbacher fleißig in Start-Ups, angelt sich Werbeverträge oder gründet gar eigene Marken wie das Klamotten-Label "German Garment". Das geschätzte Vermögen von Joko Winterscheidt beläuft sich aktuell auf über zwölf Millionen Euro. Da ihm zwischen Familie und Karriere scheinbar noch immer genügend Zeit bleibt, stellt Joko Winterscheidt in seiner Freizeit am liebsten seine soziale Ader unter Beweis.

Mit der Kampagne „iCHANCE“ unterstützt er erwachsene Analphabeten beim Lesen und Schreiben lernen. Dafür lieh er unter anderem dem Hörspiel „Mit einem blauen Auge!“ seine Stimme. Auch im Rahmen zahlreichen Fernsehauftritte setzen sich die beiden Unruhestifter wiederholt für die sozialen Belänge von Frauen, Obdachlosen oder Flüchtlingen ein. Insbesondere den Kampf gegen rechtes Gedankengut und Fremdenfeindlichkeit unterstützen die beiden seit 2015 mit viel Leidenschaft.

