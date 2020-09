Jorge Gonzales: Trennung von seinem Freund?

Er ist laut, lustig und schrill: Jorge Gozalez ist aus dem deutschen TV gar nicht mehr wegzudenken. Doch so offen er sich im Fernsehen zeigt, so verschlossen ist er in seinem Privatleben. Trotzdem war es ein offenes Geheimnis, dass der gebürtige Kubaner längst vergeben ist - mit seinem Freund, den er aus der Öffentlichkeit raushält, war er sogar verlobt. Doch ist diese Liebe jetzt passé?