Jorge González & Tina Ruland: Heftiger Funkenflug! Ihre Gefühle sind wahr

Abends allein auf dem Sofa, anstatt sich an den Partner anzukuscheln - so ein Leben als Single kann schon mal frustrierend sein. Doch Jorge González sieht das ganz anders, wie er im Interview mit "Das neue Blatt" verrät: "Das Wort Frust gehört gar nicht zu meinem Wortschatz! Wir sind zwei abenteuerlustige Singles. Bist du solo, musst du doch genießen und alles mitnehmen, was geht. Dann sind Männer wie Schokolade, da sollte man auch naschen und probieren dürfen, oder? Da gibt es doch auch diesen bekannten Song?" Tina Ruland ergänzt im gemeinsamen Gespräch: "Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann!"

Eine genussvolle Einstellung zum Leben ist nie verkehrt. Doch was ist, wenn die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit einen doch überkommt? Ist dann da noch Platz im farbenfrohen Single-Leben von Jorge González? "Ich war in einer langen Beziehung und bin seit zweieinhalb Jahren Single. Noch macht mir die Nascherei Spaß. Aber wenn der Richtige kommt, bin auch wieder bereit für eine neue Partnerschaft", gesteht er im Gespräch mit "Das neue Blatt". Besonders für Tina Ruland hat das Single-Leben eine große Bedeutung, wie sie erzählt: "Mir fällt auf, dass man in unserer Gesellschaft besonders als Frau häufig erklären muss, warum man denn noch Single ist. Oft blicke ich sogar in erstaunte Gesichter, wenn ich sage, dass ich gar keinen Partner suche. Ich will lieber Schokolade – und keinen Mann!" Eine heftige Ansage, besonders wenn man bedenkt, dass die Schauspielerin nach ihrer Trennung einen Neuanfang hinter sich gebracht hat. Doch vom ewigen Happy End à la Hollywood will sie nichts wissen: "Ich verändere lieber etwas, bevor ich unglücklich werde. Wir haben nur dieses eine Leben. Da sollte man nicht jahrelang in einer unglücklichen Partnerschaft verharren. Ich bin aber auch kein Mensch, der an die lebenslange Liebe glaubt und sich für immer und ewig binden möchte. Deshalb habe ich auch nie geheiratet."

Und scheinbar haben sich Tina und Jorge gesucht und gefunden, denn sie wollen das Gleiche vom Leben, wie der "Let's Dance"-Moderator im "Das neue Blatt"-Talk verrät: "Wer fähig zur Metamorphose ist, hat mehr vom Leben. Metamorphose bedeutet, sich den Geschehnissen in der Liebe immer wieder neu anzupassen. Was erwartest du vom Leben? Willst du jeden Tag nur Pommes, Pommes, Pommes essen? Oder möchtest du auch mal etwas anderes probieren? Es gibt Menschen, die werden bereits satt von Fritten. Das Leben hat noch so viel mehr zu bieten. Tina und ich bevorzugen die Abwechslung!"

