Jorge González: Erwischt! Heiße Küsse mit einem neuen Mann

Nachdem die Beziehung mit seinem Ex Verlobten in die Brüche ging, wurde es ruhig in Jorge González' Liebesleben. Zumindest was die Öffentlichkeit anging. Der "Let's Dance"-Juror ging erst einmal wieder als Single durchs Leben. Doch damit ist jetzt wohl Schluss. Pünktlich zum Valentinstag tauscht der Choreograf nun wieder heiße Küsse mit einem neuen Mann aus!