Anna Ermakova: Mutter, Freund & Studium - Was du wirklich über sie wissen musst!

Dass über den Becker-Spross nicht viel bekannt ist, liegt wohl daran, dass Anna ein Leben abseits des Rampenlichts bevorzugt. Als sie mit elf Jahren eine Ausgabe der Vogue durchblätterte, hatte sie die Idee, selbst zu modeln. Heute blickt die Schönheit mit dem Schmollmund auf zahlreiche Modeljobs, wie beispielsweise auf der Riani Fashion-Show in Berlin, zurück.

Aber in Anna steckt weit mehr: Nach ihrem Abschluss an einem Londoner Privatgymnasium startete sie ihr Studium der Kunstgeschichte am renommierten Courtauld Institute of Art in London. Aber Studentenwohnheim? Nicht mit Anna. Sie blieb bei Mama in der gemeinsamen Londoner Wohnung und verrät: „Auf dem Campus wohnt man ja nur in einem winzigen Zimmer, und es ist sehr dreckig. Außerdem ist bei Mama der Kühlschrank immer voll und die Wäsche sauber.”