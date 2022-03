Juan Carlos: Der Skandal-König kommt zurück und wohnt bei seiner Tochter zur Untermiete

Prompt kündigte Juan Carlos in einem Brief an seinen Sohn, König Felipe (54), seine Rückkehr an. Als Privatmann, will er jedoch "größtmögliche Privatsphäre genießen". Und im Zarzuela Palast – selbst wenn Felipe damit einverstanden wäre – ginge dies nicht. Doch zum Glück hat Elena gerade eine neue Wohnung an der "Goldenen Meile" im Stadtteil Salamanca gekauft. Die 232 Quadratmeter große, 2,5 Millionen Euro teure, barrierefreie Wohnung bietet genug Platz für ihn.

Ob Juan Carlos seine Tochter gefragt hat, oder ob er sie wie Sohn Felipe vor vollendete Tatsachen stellt, verrät der Skandal-König aber nicht.