Judith Williams: Alzheimer-Diagnose! Jetzt muss sie ganz stark sein

Nun brachen sogar vor laufenden Kameras alle Dämme: Als das Team von "Ichó" einen interaktiven Therapieball präsentierte, der die kognitiven und motorischen Fähigkeiten von Menschen mit neurologischen Erkrankungen trainieren soll, kämpfte Judith plötzlich mit den Tränen. Denn das Thema traf sie bis ins Mark: "Ich habe die ganze Welt bereist, weil ich in meiner Familie Alzheimer und Demenz sehr stark habe, bei den Menschen, die mir am nächsten stehen", offenbarte sie aufgewühlt. "Ich habe alles testen lassen, aber ich habe nichts gefunden."

Die emotionalen Worte galten ihrem Vater Daniel Lewis Williams, einem bekannten Opernsänger, bei dem bereits vor zehn Jahren erste Anzeichen von Alzheimer festgestellt worden waren. Vater und Tochter stehen einander sehr nahe, teilen die Leidenschaft für Musik. Was viele nicht wissen: Die Unternehmerin wollte ursprünglich in die beruflichen Fußstapfen ihres Papas treten. Mit vier Jahren stand sie mit ihm erstmals auf der Bühne, später studierte sie in Köln klassischen Gesang, trat in den Neunzigerjahren als Sopranistin auf. Mit Mitte 20 wurde bei ihr ein gutartiger Tumor gefunden, die Behandlung beeinträchtigte ihre Stimmbänder, sodass sie ihre Karriere nicht fortsetzen konnte. Mittlerweile kann auch Daniel nicht mehr auftreten, doch Judith tut alles, ihn ihre Liebe spüren zu lassen: "Ich versuche, möglichst viele schöne Momente mit meinem Vater zu erleben."