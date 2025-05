Judith Williams schockt mit Sex-Anspielung – "Du nimmst deine Frau mit ..."

In der aktuellen Folge von "Die Höhle der Löwen" ging es heiß her – und das lag nicht nur an dem innovativen Produkt, das die Investoren-Runde ins Schwitzen brachte. Als zwei Gründer ihre besondere Outdoor-Sauna präsentierten, wurde plötzlich nicht nur über Technik, sondern auch über sehr persönliche Erfahrungen gesprochen. Vor allem Judith Williams sorgte für erstaunte Blicke …