Judith Williams: Traurige "Die Höhle der Löwen"-Absage

Doch der Weg zum Erfolg war sehr steinig und schwer. "Ein großes Problem für mich war, dass die Entscheidungsträger zu 90 Prozent aus Männern bestanden. Vor allem als ich zum ersten Mal schwanger war und der allererste Gedanke der Männer um mich herum war, dass ich zu Hause bleibe und erst einmal weg bin", erinnert sie sich laut "Mach mal Pause".

"Allerdings habe ich bewiesen, dass es auch anders geht!" Mit viel Mut, Energie und der Unterstützung ihrer Familie hat Judith Williams fleißig an ihrer Karriere geschraubt. Dennoch gab es Zeiten, in denen der Fernseh-Star mit dem Spagat zwischen Beruf- und Privatleben haderte. "Ich erinnere mich an Fahrten zu Business-Meetings, bei denen ich heulend im Auto saß und dachte: 'Jetzt bist du eine Rabenmutter'", beichtet sie.