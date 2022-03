Die Höhle der Löwen 2022: Neue Investorin! Alle Produkte & Sendetermine

Im April 2022 nehmen erneut sieben millionenschwere Investoren in den Sesseln bei "Die Höhle der Löwen" Platz. Zu den bekannten Gesichtern gesellt sich 2022 auch ein ganz Neues. Als Gast-Löwin wird Unternehmerin Sarna Röser den Investoren unter die Arme greifen. Die 34-Jährige ist selbst keine Unbekannte in der Start-Up-Szene und bringt daher reichlich Expertise in Gründungsfragen mit.