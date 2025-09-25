Jürgen Drews (80): Prügel-Drohung auf dem Oktoberfest

Der heute 80-Jährige erzählte, dass er vor einigen Jahren auf dem Weg zum Käferzelt unterwegs war, als ihm ein fremder Mann plötzlich gegenüberstand. Anstatt den Sänger freundlich zu begrüßen, soll der Unbekannte lautstark und aggressiv geworden sein. Drews erinnerte sich, dass der Mann ihm unvermittelt Prügel androhte – Worte, die den Schlagersänger völlig überrumpelten und ihn in diesem Moment erstarren ließen.