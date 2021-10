Jürgen Drews: Baby-Glück für den 76-Jährigen

Via "Instagram" wendet sich Joeline Drews nun mit einem sehr zweideutigen Post an die Öffentlichkeit! So teilt sie in Bild von sich und ihrem Freund, zu dem sie kommentiert: "Mama und Papa", Doch damit nicht genug! Ebenfalls versah sie die Zeile mit einem Prinzen- und einem Prinzessinnen-Emoji sowie einem roten Herzchen. Lässt Joelina mit diesem Post etwa die Baby-Bombe platzen und verkündet ihren Fans, dass sie schwanger ist? Adrian Louis scheint jedenfalls der richtige Mann fürs Thema Familie zu sein. So schwärmte die Drews-Tochter neulich erst gegenüber "Bild": "Wir vermissen uns schon sehr, wenn wir uns nicht sehen. Aber wir haben ja FaceTime, wir sind Tag und Nacht in Kontakt. Schon mal so zehn Stunden." Ob Joelina das Baby-Geheimnis wohl bald lüften wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...