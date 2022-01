Jürgen Drews: Unheilbar krank! So sehr leidet er unter der Nervenkrankheit

Trotz aller Sorgen hält die Nervenkrankheit Jürgen Drews aber nicht davon ab weiterhin aufzutreten! Erst Ende Oktober 2021 beglückte der Musiker seine Fans bei "Die Große Schlagerparty" im Hallenstadion in Zürich. Doch nicht ohne Folgen! Sein Markenzeichen, die Drews-Pirouette, sei sehr wackelig geworden, berichtet er.

Um das Fortschreiten seiner Nervenkrankheit zu verlangsamen, erhält Jürgen Drews seit Juli 2021 Medikamente. Seine Karriere endgültig an den Nagel zu hängen, kommt für den Vollblutmusiker bislang nicht in Frage! Nach einer kurzen musikalischen Auszeit bastelt Jürgen Drews wieder fleißig an seinem neuen Album. Doch wann ist endgültig Schluss? "Das wird mir die Zeit und mein Gesundheitszustand dann schon irgendwie signalisieren", verrät Drews gewohnt tapfer...

