Jürgen Drews: Erschütternde Diagnose - Wie lange kann er noch weitermachen?

In letzter Zeit ist Jürgen Drews immer vergesslicher geworden. So sehr, dass er nun sogar zum Neurologen gegangen ist, um einen Demenz-Test machen zu lassen. Der Grund: Seine Mutter hatte am Ende ihres Lebens Anzeichen einer Demenz. "Natürlich verstärkt sich das im Alter. Was mich nicht interessiert, ist gleich weg. Ich habe unter Kollegen mal gesagt: ,Ich glaube, ich werde dement‘", erzählt er im Gespräch mit "Bild"