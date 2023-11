Jürgen Drews: Jubel-News um Frau Ramona! Sie hat den Krebs besiegt

Das kann nicht wahr sein, dachten alle, als Ramona im Frühjahr die Diagnose bekam. "Es war ein bösartiger Haut-Tumor. Wir hatten schreckliche Angst, sie zu verlieren", verrät Tochter Joelina. Dass der Tumor entdeckt wurde, war reiner Zufall. Drews hatte seine Frau zu seiner Untersuchung beim Hautarzt mitgenommen. Ramona zeigte dem Arzt eine Veränderung auf ihrer Brust, an der zuvor ein normales Muttermal entfernt worden war.

"Die Stelle sah nicht gut aus, der Arzt entnahm gleich eine Probe. Am nächsten Tag rief er meine Mama an und sagte ihr, er hätte schlechte Nachrichten. Es wäre ein sehr aggressiver Hautkrebs diagnostiziert worden, sie müsse sofort operiert werden", berichtet Joelina von der schockierenden Diagnose ihrer Mutter. "Wir haben viel geweint in diesen Tagen." Heute gibt es zum Glück nur noch Freudentränen, denn der Krebs wurde frühzeitig erkannt und hat nicht weiter in den andere Teile ihres Körpers gestreut.

Kennengelernt hat sich das Paar 1989 bei der Miss-Germany-Wahl in Grömitz an der Ostsee. Der Schlagersänger war damals als Moderator engagiert, Ramona eine der Kandidatinnen. Später sagt er über sie in einem Interview: "Als ich sie reden hörte, das imponierte mir. Sie hat nicht irgendeinen Blödsinn erzählt." Wieder auf der Bühne, sprach er Ramonas im Publikum sitzende Eltern direkt an und stellte sie den anderen Zuschauern als seine zukünftigen Schwiegereltern vor. Das wurden sie bei der Hochzeit 1994 dann auch ganz offiziell. Noch immer hält das Paar eng zusammen und schaffte es nun gemeinsam, Ramonas Hautkrebs-Erkrankung zu besiegen.