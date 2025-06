Jürgen Drews: Nach Schock-Diagnose! Hier blüht er richtig auf

Gerade besucht Tochter Joelina (29) ihre Eltern in Dülmen (Nordrhein Westfalen). Sie freut sich und verrät: "In meinem Papa schlägt ein kleines Gärtnerherz." Ist ja auch ein wunderschönes Paradies, das sich Familie Drews geschaffen hat. Sogar einen Teich für die farbenfrohen Koikarpfen gibt es. Doch der muss gereinigt werden. Und schon machen sich Tochter und Papa gemeinsam an die Arbeit. Im Nu sind Blätter, Zweige und Algen im Sack für die Gartenabfälle. Der Teich ist sauber, doch Jürgen und Joelina dreckig. Macht nichts, so ist das eben, wenn man anpackt.