Jürgen Drews: Trauriges Karriere-Aus! Er zieht sich zurück!

Wie Jürgen Drews nun in seinem Podcast "Des Königs neuer Podcast" berichtet, will er sich so langsam aber sicher von den großen Showbühnen entfernen! So offenbart er: "Ich werde nicht mehr so viele Auftritte machen wie früher. Ich habe mich einfach daran gewöhnt, einen Rhythmus zu haben, der dem eines Normalbürgers entspricht. Ich kannte das gar nicht mehr und möchte das nicht aufgeben." Oh je! Klingt ganz danach, als ob Jürgen in der nächsten Zeit ein paar Gänge zurück schalten möchte. Wie sich der Sänger diesen neuen Lebensabschnitt wohl gestalten wird? Wir können definitiv gespannt sein...