Jürgen Drews: Unfalldrama! Große Sorge um den Sänger!

"Mein Vater hat sich beim Fahrradfahren hingelegt, weil er unseren Hund einfangen wollte, der ist nämlich ausgebrochen von zu Hause. Er ist dann ganz doof auf seiner Hand gelandet und hat dann für ein paar Tage einen Gips tragen müssen", offenbart Joelina nun in der "BR"-Abendschau. Doch zum Glück kam Jürgen mit einem "blauen Auge" davon. So ergänzt die Drews-Tochter abschließend: "Aber es ist zum Glück nur geprellt, also nichts gebrochen oder so." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Jürgen in Zukunft von derartigen Zwischenfällen verschont bleibt und sich schnell wieder erholt...