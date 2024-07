Jürgen Drews: Von wegen Ruhestand! Unerwartetes Bühnen-Comeback

Der 22. Oktober 2022 war ein emotionaler Tag in Jürgen Drews' (79) Leben – mit einer pompösen Abschieds-Show sagte er der Bühne Lebewohl und begab sich in seine wohlverdiente Rente. Doch anstatt endlich einmal die Beine hochzulegen, kann es der König von Mallorca scheinbar nicht lassen. Beim Musik-Festival "SchlagerHammer" in Oranienburg in Brandenburg geschah nun nämlich ein kleines Wunder: Der Sänger feierte sein unerwartetes Bühnen-Comeback!