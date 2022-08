Jürgen Drews nach Karriere-Aus: Bitterer Schlag aus den eigenen Reihen

Wie Schlagerkollege Nino de Angelo nämlich nun gegenüber "Web.de" zum Verstehen gibt, kann er absolut nicht nachvollziehen, warum Jürgen den Job nicht schon eher auf Eis gelegt hat. So erläutert Nino: "Na ja, irgendwann ist es nun einmal an der Zeit. An seiner Stelle hätte ich es schon vor 15 Jahren gemacht. (...) habe mich immer gefragt, warum er sich das überhaupt so lange antut. Ist das Eitelkeit? Braucht er die Bühne wirklich so sehr?" Autsch! Worte, die an Jürgen sicherlich nicht spurlos vorüber gehen! Einen schönen Ruhestand wünscht Nino dem "König von Mallorca" dennoch: "Jürgen soll sich doch einfach zurücklehnen und die letzten Jahre seines Lebens in vollen Zügen genießen. Ich wünsche ihm das von ganzem Herzen." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Jürgen das auch gelingt ...