Jürgen Trovato: Es ist offiziell! "Die Trovatos" kommen zurück

Der 61-Jährige will in Zukunft auch für weitere Shows vor die Kamera treten. "Ich kann mir gut vorstellen, dass ich an weiteren Formaten teilnehme, wenn ich angefragt werde", verrät er. Und lässt auch eine riesige Bombe platzen: Denn auch "Die Trovatos" kommen 2024 auch zurück.

Von 2011 bis 2017 lief die Detektiv-Soap im TV und begeisterte die Zuschauer. "Ein Comeback für die Trovatos ist geplant für 2024. Wir haben bereits für eine Sender-Gruppe einen Pitch gedreht", so Jürgen. Na, wenn diese Verkündung nicht alle Fan-Herzen höher schlagen lässt.