Jürgen Trovato über "Das große Promibüßen": "Traue niemanden, der mit dir im selben Format ist."

Sharon Trovato

Freund & Eltern - So tickt die TV-Detektivin privat

Sieben Jahre stand Sharon Trovato an der Seite ihrer renommierten Detektiv-Eltern Marta und Jürgen Trovato für die RTL-Doku-Soap „Die Trovatos – Detektive decken auf“ vor der Kamera. Jetzt tritt sie mit ihrer überraschenden Teilnahme an "Kampf der Realitystars" 2022 aus dem Schatten ihrer berühmten Familie. Wir verraten euch, ob die Deutsch-Italienerin einen Freund hat und alles andere, was ihr wissen müsst!