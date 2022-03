Julia Garner: 10 spannende Fakten über den "Inventing Anna"-Star

Schwerer Start ins Leben

In der Schule lief es für Julia Garner gar nicht glatt: „Ich konnte nicht lesen, bis ich zehn Jahre alt war“, so der Filmstar heute. Klug ist Julia trotzdem: „Ich lernte zu schauspielern, indem ich so tat, als würde ich verstehen, was die Lehrer mir sagen.“ Schließlich studierte Julia Garner und machte einen Abschluss in Psychologie.

Ihr Durchbruch gelang Julia Garner mit "Ozark"

An der Seite von Jason Bateman alias "Marty Byrde" spielt Julia Garner seit 2017 die jugendliche Kriminelle "Ruth Langmore" in dem gefeierten Netflix-Hit „Ozark“ – und wurde damit zum Star! Am 21. Januar 2022 startete bereits die vierte Staffel des Serienerfolgs.