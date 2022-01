Julia Raich: Wird sie die neue Helene Fischer?

Welche Ziele strebst du für deine berufliche und private Zukunft an?

JR: Beruflich jedenfalls, dass ich mit meiner Musik noch mehr Menschen erreiche und berühre und, dass die Situation für Auftritte bald wieder besser wird. Privat ist mir wichtig, dass meine Liebsten gesund bleiben, aber sonst darf da alles gerne so bleiben wie es ist. Da bin ich sehr zufrieden.

Was steht für dich in diesem neuen Jahr 2022 alles an? Worauf können sich deine Fans schon jetzt freuen?

JR: Highlight ist definitiv mein 2. Album mit dem ich ins Jahr gestartet bin. Wir planen natürlich viele Live Auftritte bei denen sich meine Fans auf geballte Energie, eine super Show und die direkte Begegnung mit mir freuen können( auf die ich mich auch besonders freue). Weiters wird es ein TV Format mit mir geben das sich „Audienz bei der Schlagerprinzessin“ nennt, in dem ich prominente Gäste mit viel Action und Humor in meine Schlagerwelt mitnehmen werde.

Wenn du nicht gerade auf der Bühne stehst, was begeistert dich noch in der Freizeit?

JR: Ich bin sehr sportlich, gehe gern laufen und schwimmen. Abseits davon bin ich eine total politikinteressierte Leseratte. Ich liebe es auch mit Freunden ganz gemütlich etwas essen oder trinken zu gehen. Leider bleibt oft wenig Zeit dafür.

Wirst du mit deinem neuen Album auf Tour durch Deutschland gehen?

JR: Im Moment bin ich auf TV und Radio Tour unterwegs, hoffe aber natürlich dass eine live Tour mit Publikum möglich sein wird.

Möchtest du unseren Lesern noch etwas mit auf den Weg geben?

JR: Im Moment ist für mich das Wichtigste positiv zu bleiben, zusammenzuhalten und sich auf die schönen Dinge zu konzentrieren. Denn auch in schwierigen Zeiten findet man immer etwas Gutes wenn man seine Augen dafür offenhält.