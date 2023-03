Julian Claßen & Tanja Makarić: Es stimmt! Er lässt die süße Baby-Bombe platzen

Um die Liebe von Julian und Tanja gab es in der Vergangenheit viele Gerüchte. Der Youtuber soll seine damalige Frau betrogen haben und Tanja schon länger kennen. Im Podcast "Die Petze und der Besserwisser" spricht Julian jetzt Klartext. Er stellt klar, dass er nie untreu war. Er hat Tanja erst nach der Trennung von Bibi kennengelernt. "Die Leute spinnen sich da halt was zusammen. Klar, es wurden auch nicht viele Einblicke geliefert, und da reimt man sich schnell was zusammen", erklärt er. "Ich bin da auch selbst schuld, aber ich finde, so was gehört nicht in die Öffentlichkeit, und jeder sollte sich selber äußern, wenn er was zu sagen hat. Und ich hab absolut nichts zu sagen."

Zu einer Sache äußert er sich aber: Er möchte noch ein Baby! Mit Bibi hat Julian bereits zwei Kinder: Sohn Leo und Tochter Emily. Und die sollen in Zukunft ein Geschwisterchen bekommen. Ob er sich diesen Tram mit seiner neuen Freundin Tanja erfüllt? Fakt ist: Er möchte beim dritten Kind kein zu "Alter" Papa sein. Gut möglich also, dass es schon bald süße Baby-News gibt...

