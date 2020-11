Julian Reim: Süße Überraschung an seinem 24. Geburtstag!

"Ich bin halt Romantiker"

"Ich habe versucht, das Gefühl Sehnsucht so gut wie möglich einzufangen. Die Verarbeitung von Fernbeziehungen und die aktuelle Situation hat mich stark geprägt und ich wollte dieses Gefühl in einen Song verwandeln", erklärt der Sohn von Matthias Reim. An eine bestimmte Person habe er dabei allerdings nicht gedacht. "Nein, ich habe mich von einigen bestimmten Momenten und Erfahrungen aus meinem Liebesleben inspirieren lassen. Der Song ist ein Ruf nach meinem persönlichen Gegenstück in diesem Universum. Ich bin halt Romantiker."

Für das neue Jahr hat Julian noch keine großen Pläne. Kein Wunder: Durch die Pandemie gestaltet sich die Planung ziemlich schwierig. Doch der Musikliebhaber lässt den Kopf nicht hängen: "Ich träume von vielen schönen Konzerten und arbeite weiter an Songs für mein Album."

Bis er wieder auf der Bühne stehen kann, genießt er die Zeit mit seinen Liebsten. "Meinen 24. habe ich bei meiner Familie gefeiert. Marie und Christin waren sehr kreativ und haben mir eine richtig schöne Feier bei uns zu Hause organisiert. Es war richtig schön nach Hause zu kommen", schwärmt Julian. Wie schön!

