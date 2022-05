Juliano Fernandez: "Sowas find ich ekelhaft"! Jetzt platzt ihm endgültig der Kragen

Eigentlich haben Juliano Fernandez und Sandra Janina nach ihrer "Temptation Island VIP" Teilnahme erst so richtig einander schätzen gelernt. Besonders der ehemalige "Are You The One?"-Kandidat hatte eigentlich danach erst realisiert, wie sehr er seine Sandra liebt. Das hat sich nun anscheinend von heute auf morgen geändert. Weil er Sandras OnlyFans-Account entdeckt hat, macht er ihr jetzt harte Vorwürfe!