Juliano Fernandez & Sandra Janina: Bittere Trennung nach OnlyFans-Eklat!

Dabei handelt es sich ganz offensichtlich um einen OnlyFans Account, der im Namen seiner Freundin Sandra geführt wird. Ob der Account jedoch wirklich von der "Love Island"-Beauty erstellt worden ist, ist nicht klar, immerhin sind auf dem Account noch keine Bilder hochgeladen worden. Juliano ist jedoch anscheinend so gekränkt, dass er nur wenig später einen Post mit kryptischen Zeilen veröffentlicht: "Das Vertrauen von jemandem zu brechen, ist wie ein perfektes Stück Papier zu zerknüllen. Du kannst es glätten, aber es wird nie wieder dasselbe sein".

Darunter zeigen sich Fans jedoch wenig verständnisvoll und feuern in den Kommentaren scharf gegen den Fitness-Fan: "Im ernst jetzt? Ohne mal durchzuatmen fängst du jetzt öffentlich das feuern an? Was stimmt mit dir nicht?" oder "Wie kannst du deine eigene Freundin öffentlich so an den Pranger stellen? Sowas gehört nicht in die Öffentlichkeit und ist einfach uncool! Hoffentlich trennt sie sich deswegen von dir, nicht umgekehrt" lauten nur ein paar der Stimmen unter dem Post des Reality-Stars. Auweia, wenn dieser Schuss für Juliano nicht mal nach hinten losging...

Auch bei Heidi Klum hängt der Haussegen ordentlich schief. Mehr dazu erfährst du im Video: