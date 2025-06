Justin Bieber: Droht ihm jetzt wirklich die Vormundschaft?

"Keiner möchte so etwas erneut mit ansehen müssen, aber wenn die Anzeichen so ernst sind wie hier, dann ist es nicht ausgeschlossen", so Juristin Jamie E. Wright. "Wenn die Situation eskaliert, greift das Gesetz ein." Im Klartext: Dann wäre Justins Mutter Pattie (50) wieder für ihren Sohn zuständig. Oder Justins Frau Hailey (28) – die hätte dann keinen Ehemann mehr, sondern quasi ein zweites Kind…