Justin Bieber: Ehe-Drama! Jetzt rückt er mit der ganze Wahrheit raus

In den letzten Monaten machten immer wieder Meldungen die Runde, dass Justin unter massiven psychischen Problemen leiden soll. Für den Sänger und seine Ehefrau definitiv alles andere als leicht. So wirkte sich Justins Gesundheit auch negativ auf das gemeinsame Eheleben aus. Justin erklärt gegenüber "GQ": "Das erste Jahr war hart, das Vertrauen litt wegen meiner Probleme. Diese wollte ich nicht zugeben, um niemanden zu beunruhigen. Hailey aber ist stark, sie ist standhaft, sie ist die stabilisierende Kraft in meinem Leben." Wow! Was für eine intime Beichte! Doch damit nicht genug! Der "Baby"-Interpret berichtet ebenfalls, dass er in seinen düstersten Stunden auch auf Drogen zurückgriff...