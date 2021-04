Hailey Bieber: Bitter, was sie jetzt verkraften muss

Hailey entschuldigt sich

In ihrem Video bewertet Julia Carolan diverse Stars. Kylie Jenner habe zu wenig Trinkgeld hinterlassen. Bella und Gigi Hadid hätten sich höflich bedankt. Doch Hailey erhielt nur traurige 3.5 Punkte von der New Yorkerin! "Ich habe sie ein paar Mal getroffen und sie war jedes Mal nicht nett", erinnert sie sich zurück.

Und offenbar hatte Hailey richtig an diesem Video zu knabbern. "Als ich ihr Video gesehen habe, war ich so verärgert. Es gibt nie eine Entschuldigung dafür, unhöflich zu sein. Ich fühlte mich schlecht, dass das ihre Erfahrung mit mir war", erklärt die 24-Jährige in einem YouTube-Video.

Offenbar ging es Hailey eine Zeit lang nicht gut. "Ich erinnere mich an Zeiten in meinem Leben, in denen ich so traurig und mit gebrochenem Herzen war, dass es mir schwerfiel, mit Menschen in Kontakt zu treten. Ich erinnere mich nicht daran, sie jemals getroffen zu haben, aber ich habe darüber nachgedacht, und ich habe es bereut und mir gewünscht, dass das nicht ihre Erfahrung mit mir war", gibt sie zu. "Ich wünschte, ich hätte mich ihr gegenüber nicht so verhalten. Ich bin ein Mensch, und ich habe einen Fehler gemacht, und ich habe mich auf eine Weise verhalten, die für mich untypisch war. Ich habe so gehandelt, wie ich nicht sein will. Ich versuche es jeden Tag besser zu machen und ich möchte als Person weiter wachsen und bin offen für Leute, die mich korrigieren."

