Oh je! Was ist nur bei und Hailey Bieber los? In der letzten Zeit erschüttern immer wieder Negativ-Schlagzeilen um das Paar die Öffentlichkeit. Nun die nächste Hiobsbotschaft!

Selena Gomez: Jetzt platzt ihr der Kragen!

Justin Bieber hat wieder Kontakt mit Selena Gomez

Obwohl sich Justin und Hailey Bieber erst letztes Jahr im das standesamtliche Jawort gaben, scheint ihre Ehe schon jetzt wieder vor dem Aus zu stehen. Verantwortlich dafür soll die Tatsache sein, dass Justin wieder regen Kontakt mit Selena haben soll. Für Hailey ein absoluter Tiefschlag! So erklärt nun eine Quelle gegenüber "Radar Online": "Justin redet ununterbrochen über Selena, und Hailey kocht vor Wut." Ebenfalls sollen Selena und Justin wieder einen intensiven Nachrichten-Austausch hegen: "Aber als sie Justin mit Nachrichten von Sel auf seinem Handy erwischte, drehte Hailey komplett durch. Sie wandte sich an Selena und sagte ihr, ihrem Mann fernzubleiben!" Für Selena jedoch kein Grund, um den Kontakt mit Justin zu unterbinden.

Selena lässt sich von Hailey nichts sagen

Wie der Insider weiter wissen will, soll sich Selena von Haileys Ausraster nicht einschüchtern lassen: "Selena findet das alles urkomisch, weil sie weiß, dass Justin sie immer lieben wird und dass Hailey austauschbar ist. Das Schlimmste ist, dass Hailey das auch weiß." Oh je! Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab das Paar dazu noch kein Statement ab. Auch Selena hüllt sich dazu in Schweigen. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich die Wogen bald wieder glätten…