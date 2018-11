Damit reiht sich Justin Bieber in die Riege der Promi-Männer ein, deren bestes Stück im Rampenlicht steht , äh baumelt. Inzwischen ist der Penis von ein kleiner Star geworden. Wir haben die Bilder für euch! Justin Bieber nackt und unzensiert, seht ihr hier im VIDEO:

Justin Bieber ist gerne nackt

Dass der Popstar kein Problem damit hat, die Hüllen fallen zu lassen, führt beizeiten zu ziemlich seltsamen Ideen. So soll Justin Bieber sogar eine Nackt-Hochzeit geplant haben. Keine Frage: Er und Hailey Baldwin haben beide tolle Körper, sind jung und sehen klasse aus. Das Promi-Traumpaar kann sich optisch einfach alles leisten: Abgerissene Schlabberhosen? Kein Problem! Das, was der Superstar aber jetzt geplant hat, das geht defintiv zu weit: Justin will seine Verlobte in Kanada nackt heiraten. Und der Grund? Total banal! „Justin fühlt sich am freiesten, wenn er nackt ist. Er zieht sich wann immer möglich aus“, meint ein guter Freund. Was wohl die Familien der Verliebten dazu sagen?