Justin Bieber und Selena Gomez: Jetzt sprechen sie Liebes-Klartext!

Sind sie jetzt noch ein Paar oder nicht? Schon seit Wochen kursiert das Gerücht, dass Justin Bieber (24) und Selena Gomez (25) sich schon wieder getrennt haben. Doch jetzt gibt es endlich Neuigkeiten zum Beziehungsstatus des Promipaares!

Hach, für die Fans der Sängerin und des Sängers gibt es jetzt endlich die Entwarnung: Die beiden sind tatsächlich noch ein Paar! Ende des letzten Jahres haben sie nach langer Beziehungspause wieder ihre Fühler ausgestreckt und haben zueinander gefunden. Und das genießen sie noch immer. Aber: Es gibt Probleme, das stimmt wohl leider. Das behauptet ein Insider gegenüber dem TV-Nachrichtenmagazin "Entertainment Tonight". Gleichzeitig gibt er zu, dass eine gewisse Ditanz besteht. Aber welches junge Paar kennt das nicht?

Angeblich haben die beiden also keine Beziehungspause, berichtet der Insider weiter. "Ja, sie sind immer noch zusammen", bestätigt er. "Aber Probleme haben sie trotzdem. Es läuft nicht alles perfekt zwischen ihnen ist. Sie haben Probleme wie jedes andere Paar auch", erzählt er weiter. Und das liegt wohl eher an der dunkelhaarigen Schönheit. Sie ist karrieretechnisch sehr eingespannt momentan. "Sie arbeitet noch immer hart, achtet auf ihre Gesundheit und tut, was gut für sie ist. Justin tanzt dabei nicht um sie herum." Ein Traum für die gemeinsamen Fans! Hoffentlich klappt es diesmal auch für länger...