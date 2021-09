Justin & Hailey Bieber: Baby-Bilder aufgetaucht! Sind sie heimlich Eltern geworden?

Als die beiden jetzt ein Baby durch die Straßen von Los Angeles schoben, wirkten sie jedenfalls so routiniert, als würden sie seit Monaten nichts anderes tun! Klar ist auch: Das Paar bastelt schon lange an der Familienplanung, besuchte sogar schon eine Fruchtbarkeitsklinik. Nur geklappt hatte es bislang nie. Oder etwa doch?! Stopp, Schnappatmung einstellen – wir geben Entwarnung: Der süße Wonneproppen ist kein Mini-Bieber, sondern Haileys Nichte Iris, die Tochter ihrer Schwester Alaia Baldwin. Justin ist trotzdem hin und weg: „Ich kann es kaum erwarten, zu Hause kleine Kinder herumlaufen zu haben“, schwärmt der Popsänger auf Instagram. Bis es so weit ist, lautet die Lösung eben Leihbaby...

Justin Bieber war in der Vergangenheit kein Kind von Traurigkeit und sorgte sogar mit einem Sex-Tape für Schlagzeilen. Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: