Justin & Hailey Bieber: Bitteres Ehe-Drama!

Haileys größte Stütze: Ihre Mama. "Ich erinnere mich, dass ich sie ein paar Mal anrief, besonders an das eine Mal, als wir in Brooklyn waren. Und ich rief sie an, ich habe geweint, und ich war so: 'Ich kann das einfach nicht. Auf keinen Fall werde ich das hier machen können, wenn es für immer so ist wie jetzt'", erzählte sie offen. Doch Hailey kämpfte um ihre Beziehung. "Ich blieb dran, egal was dabei rauskommen würde." Lässt sich nur hoffen, dass die beiden die schlimmste Zeit überstanden haben...

Schon gewusst? Im Video erfahrt ihr 5 spannenden Fakten über Justin Bieber: