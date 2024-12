Kader Loth: Fieser Beef! Sie will nicht mehr

Erstmals finden am 7. Dezember die "Reality Awards" in Köln statt. Das Event lassen sich Hunderte Reality-Stars nicht entgehen. Yvonne Woelke und Peter Klein, die Wollnys, Iris Klein und Freund Stefan Braun, Sam Dylan und Rafi Rachek oder auch Kader Loth gehörten zu den Gästen. Letztere ist gleich in zwei Kategorien nominiert. Eine passt ihr allerdings gar nicht ...